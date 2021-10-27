كبير مساعدي الرئيس يصف فضيحة تطوير أراضي صونغ نام بأنها سخيفة

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قال "يو يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس الكوري إن المكتب الرئاسي ينظر إلى فضيحة تطوير أراضي "صونغ نام" على أنها "سخيفة تماما".وأدلى "يو" بهذه التصريحات عندما سأله "لي يونغ" النائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عن هذا الموضوع خلال جلسة تفتيش برلمانية أمس الثلاثاء.وأشار المسؤول الرئاسي إلى شبهات الفساد فيما يتعلق بمشروع تطوير أراضي "صونغ نام"، حيث قال إن الجمهور يشعر بغضب شديد من مثل هذه الأمور.كما أكد "يو" على أن قضية العقارات هي أكثر المجالات إيلاما لإدارة "مون جيه إين"، وهي قضية ستبذل الحكومة قصارى جهدها لمعالجتها حتى النهاية.كما قال إنه نظرا لأن الرئيس مون أمر بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في هذه القضية، فإنه يوافق على وصف النائب "لي" لهذه المشكلة بأنها "خطيرة".