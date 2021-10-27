الحكومة الكورية تستأنف توزيع قسائم الخصم بدءا من 1 نوفمبر

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قررت الحكومة الكورية استئناف برامج قسائم الخصم لتحفيز الاستهلاك بدءا من الأسبوع القادم، بما يتماشى مع الانتقال المخطط له لكي تتحول كوريا الجنوبية إلى نظام "التعايش مع فيروس كورونا".وتوصل اجتماع اقتصادي طارئ برئاسة وزير المالية "هونغ نام كي" أمس الثلاثاء إلى قرار إعادة تشغيل ما مجموعه تسعة برامج لقسائم الخصم. وسوف يتم يوم الاثنين القادم استئناف ستة من برامج قسائم الخصم التسعة لأول مرة منذ عام، وهي تشمل الإقامة والسياحة والأحداث الرياضية ودور السينما والمعارض والرياضات الاحترافية، بينما كانت الثلاثة المتبقية، وهي المطاعم والعروض والمنتجات السمكية والزراعية، متاحة جزئيا للاستخدام عبر شبكة الإنترنت.قد وتم تخصيص أكثر من 552 مليار وون لتمويل قسائم خصم فيروس كورونا منذ العام الماضي، وما يزيد قليلا عن 40 في المائة من الميزانية لا يزال غير مستخدم. وبعد تطعيم أكثر من 70 في المائة من السكان بشكل كامل، تخطط كوريا الجنوبية للتحول إلى مرحلة الحجر الصحي ضمن "التعايش مع فيروس كورونا" في أوائل الشهر القادم، والتي من المقرر أن تحقق انخفاضا كبيرا في قيود الحجر الصحي.