صوه هون ينفي أن تكون مساعي القمة بين الكوريتين من أجل غرض سياسي

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نفى مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية "صوه هون" أن تكون جهود الحكومة لترتيب قمة أخرى مع كوريا الشمالية تخدم أغراضا سياسية محلية.ونقل "صوه" هذا الموقف خلال جلسة تفتيش برلمانية أمس الثلاثاء ردا على "كيم جي هيون" زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب "قوة الشعب"، الذي أثار شكوكا بأن إدارة "مون جيه إين" تضغط من أجل "عرض سلام وهمي" قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم.وقال "صوه" إن القمة لن تكون بمثابة عرض سياسي، موضحا أن الجمهور لن يتسامح مع ذلك أيضا.وفيما يتعلق باحتمال عقد قمة أخرى قبل انتهاء ولاية الرئيس مون، قال صوه إنه من الصعب توقع الكثير.وردا على سؤال عما إذا كان لقاء مون المقرر مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال رحلته القادمة إلى أوربا يهدف إلى الضغط من أجل عقد قمة بين الكوريتين، قال صوه إن البابا أعرب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية عدة مرات وأن مون سوف يتجاوب إذا طرح البابا هذا الموضوع.