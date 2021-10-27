الولايات المتحدة ترفع تحذيرها من السفر لكوريا الجنوبية إلى المستوى 3

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عززت الولايات المتحدة تحذيرها من السفر لكوريا الجنوبية بدرجة أكبر وسط تفشي وباء كورونا الذي طال أمده.ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية نصائح وتحذيرات السفر المحدثة لدول العالم أمس الثلاثاء، بما في ذلك حالة السفر الخاصة بكوريا الجنوبية، والتي تم رفعها من المستوى الثاني، وهو "زيادة الحذر"، إلى المستوى الثالث، وهو "إعادة النظر في السفر".وجاء هذا التغيير بعد حوالي شهرين من قيام الولايات المتحدة برفع تحذيرها من السفر إلى كوريا الجنوبية من المستوى الأول: اتخاذ احتياطات عادية، وهو أقل مستوى في النظام ذي المستويات الأربعة.وتعيد وزارة الخارجية الأمريكية تعديل حالة السفر بناء على تقييم من قبل المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقد ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد عن ألف حالة يوميا لمدة أربعة أشهر تقريبا منذ 7 يوليو، لكن هذا الرقم ظل في مستوى يقل عن ألفيْ حالة لليوم الثامن عشر على التوالي حتى يوم أمس الثلاثاء.