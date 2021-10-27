استمرار الارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ما يقرب من ألفي حالة مرة أخرى أمس، بينما تستعد الحكومة الكورية للتحول إلى مرحلة التعايش مع وباء كورونا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم تأكيد إصابة 1952 شخصا طوال يوم أمس الثلاثاء، مما رفع من عدد الحالات التراكمية في البلاد إلى 356 ألفا و305. وارتفعت الحصيلة اليومية بمقدار 686 مقارنة بما كانت عليه أول من أمس، لكن عدد الإصابات اليومية استمر في مستوى يقل عن ألفين لليوم التاسع عشر على التوالي. ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و930 إصابة محلية المصدر، و22 إصابة تم اكتشافها بين الوافدين من خارج البلاد.وشكلت منطقة العاصمة الكبرى 82 في المائة من الحالات المحلية، حيث بلغ عدد الإصابات فيها ألفا و582 حالة، بما في ذلك 723 في مدينة سيول، و734 حالة في مقاطعة كيونغ كي. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 12 يوما التي تزيد فيها هذه النسبة عن مستوى 80%. وبلغ عدد الإصابات في المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى 348 إصابة، وبلغ عدد الوفيات تسع حالات وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا حتى الآن إلى ألفين و797، وبلغ معدل الوفيات 0,79%. كما ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار سبعة عن اليوم السابق، ليصل إلى 341.