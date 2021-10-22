كوريا تشهد انخفاضا في معدلات الخصوبة لـ69 شهرا متتالية

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في معدلات الإنجاب والخصوبة في شهر أغسطس الماضي ولمدة 69 شهرا متتالية منذ شهر ديسمبر من عام 2015، فيما تم تسجيل أقل نسبة من معدلات الخصوبة على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر أغسطس الماضي 22 ألفا و291، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس شهر أغسطس منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة عام 1981.أما معدلات الخصوبة فسجلت أقل مستوياتها منذ 69 شهرا.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات الكورية إن معدلات الخصوبة قد بدأت في التراجع منذ بداية هذا العام.كما أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات في شهر أغسطس الماضي بلغ 25 ألفا و821، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون كوريا قد شهدت انخفاضا طبيعيا في عدد السكان بـ3 ألاف و530، وهو انخفاض استمر على مدار 22 شهرا متتالية منذ شهر نوفمبر من عام 2019.