البنك المركزي يتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المستهلكين لفترة طويلة

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قال البنك المركزي الكوري إن اتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين قد يستمر لفترة أطول مما هو متوقع.جاءت هذه التوقعات في تقرير كشف عنه البنك المركزي اليوم الأربعاء، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظ على مستوى عالٍ منذ الربع الثاني من هذا العام.وأرجع التقرير السبب في الاتجاه الحالي لارتفاع أسعار المستهلكين في البلدين إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية، مما قد يؤدي إلى استمرار اتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين لفترة طويلة.وقال التقرير إن تأثيرات مخاطر سلاسل التوريد الدولية محدودة حتى الآن على كوريا الجنوبية، فيما تتأثر منها الولايات المتحدة تأثرا كبيرا، لكنه أضاف أنه إذا استمرت هذه المخاطر لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية.