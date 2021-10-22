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الاقتصادية

البنك المركزي يتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المستهلكين لفترة طويلة

Write: 2021-10-27 14:09:32Update: 2021-10-27 14:51:54

البنك المركزي يتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المستهلكين لفترة طويلة

Photo : YONHAP News

قال البنك المركزي الكوري إن اتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين قد يستمر لفترة أطول مما هو متوقع.
جاءت هذه التوقعات في تقرير كشف عنه البنك المركزي اليوم الأربعاء، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظ على مستوى عالٍ منذ الربع الثاني من هذا العام.
وأرجع التقرير السبب في الاتجاه الحالي لارتفاع أسعار المستهلكين في البلدين إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية، مما قد يؤدي إلى استمرار اتجاه ارتفاع أسعار المستهلكين لفترة طويلة.
وقال التقرير إن تأثيرات مخاطر سلاسل التوريد الدولية محدودة حتى الآن على كوريا الجنوبية، فيما تتأثر منها الولايات المتحدة تأثرا كبيرا، لكنه أضاف أنه إذا استمرت هذه المخاطر لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية.
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