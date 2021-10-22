إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق روه تيه أوه

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قال رئيس الوزراء "كيم بوكيوم" إنه سيتم تنفيذ جنازة الرئيس الأسبق "روه تيه أوه" الذي توفي أمس الثلاثاء كجنازة رسمية لمدة 5 أيام، احتراما للإنجازات التي حققها الرئيس الراحل.وأضاف "كيم" في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم أن الرئيس الراحل "روه" قد حقق العديد من الإنجازات في التنمية الوطنية في أثناء توليه منصب الرئيس الثالث عشر لكوريا الجنوبية.وأعرب عن تعازيه العميقة في وفاة الرئيس السابق "روه تيه أوه"، وتقدم بخالص تعاطفه مع أسرة الرئيس الراحل.ودعا رئيس الوزراء "كيم" الوزارات المعنية ذات الصلة إلى الاستعداد التام لإجراءات الجنازة.وتنص المادة الثانية من قانون الجنازات الرسمية على أن يتم تنفيذ جنازة رسمية لرؤساء البلاد السابقين والحاليين والمنتخبين، في حالة وفاتهم، بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها.وقد قررت الحكومة ألا يتم دفن الرئيس الراحل في المقبرة الوطنية بناء على ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.