واشنطن تؤكد أن الدبلوماسية أفضل وسيلة لتحقيق نزع السلاح النووي

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جددت الولايات المتحدة موقفها الداعي إلى الاعتماد على الطرق الدبلوماسية في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة، وحثت كوريا الشمالية على الرجوع إلى المفاوضات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في موجز صحفي أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستشارك في مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ الذي سيعقد في لندن في أوائل نوفمبر القادم، إن وزارة الخارجية الأمريكية ليست لديها معلومات عن مشاركة كوريا الشمالية في المؤتمر، أو عن خطة الحكومة الأمريكية لإجراء اتصالات مع الوفد الكوري الشمالي خلال ذلك المؤتمر.يذكر أن كوريا الشمالية ستشارك في مؤتمر لندن، ولكن تبين أنها تخطط لإرسال مسؤول في سفارتها في بريطانيا ليمثلها في المؤتمر دون إرسال وفد من بيونغ يانغ بسبب جائحة كورونا.وأكد المتحدث أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه ليست لديها نوايا عدائية ضد بيونغ يانغ، وأنها مستعدة لحل قضية نزع السلاح النووي بالطرق الدبلوماسية.