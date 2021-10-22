تقرير يقول إن عام 2020 كان الأكثر حرارة بالنسبة لآسيا

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طبقا لتقرير سنوي صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس الثلاثاء حول وضع المناخ في قارة آسيا لعام 2020، بلغ متوسط درجات الحرارة في آسيا خلال العام الماضي أعلى من متوسطها خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 2010 بـ 1.39 درجة مئوية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأت المنظمة في جمع المعلومات ذات الصلة.وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة في آسيا قد تسبب في حدوث خسائر في الأرواح، حيث بلغ عدد الذين تأثروا من الفيضانات والعواصف حوالي 50 مليون شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات 5 آلاف شخص.وقال التقرير إن الخسائر المالية التي تعرضت لها الصين بسبب ارتفاع درجة الحرارة بلغت 238 مليار دولار، وتلتها كل من الهند بـ87 مليار دولار، واليابان بـ83 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ24 مليار دولار، وكوريا الشمالية بـ2.4 مليار دولار.وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "بيتيري تلاس" إن الفيضانات والعواصل والجفاف قد أثرت تأثيرا خطيرا على دول منطقة آسيا، محذرا من أن هذه العوامل قد تؤثر سلبا على التنمية المستدامة في المنطقة.