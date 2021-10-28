وزير المالية الكوري يتوجه إلى أوربا لحضور اجتماعات مجموعة العشرين

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من المقرر أن يغادر سيول نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" متوجها إلى إيطاليا اليوم الخميس، لحضور اجتماعات مجموعة العشرين في روما.وقالت وزارة المالية إن "هونغ" سيرافق الرئيس "مون جيه إين" في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي السبت والأحد.وقبل انعقاد القمة، سيشارك "هونغ" في اجتماعات وزراء المالية والصحة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين غدا الجمعة، لمناقشة سبل الوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها، ثم يتوجه بعد القمة إلى العاصمة البريطانية لندن لعقد جلسة علاقات المستثمرين يوم الاثنين، وهي الأولى منذ الجلسة الأخيرة في نيويورك في عام 2019.وفي الجلسة التي سيشارك فيها مصرفيون ومستثمرون وشركات لإدارة الأصول، سيتحدث الوزير "هونغ" عن التعافي الاقتصادي لكوريا الجنوبية وخطط السياسات متوسطة وطويلة الأجل.وسيلتقي "هونغ" مع كبار المسؤولين في وكالة التصنيف الائتماني العالمية "مودي لخدمات المستثمرين"، في أثناء وجوده في لندن، ثم يتوجه إلى مدينة "غلاسكو" لحضور حدث "يوم التمويل" في قمة المناخ يوم 3 نوفمبر.