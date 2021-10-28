سيول وموسكو تتفقان على التعاون لسرعة استئناف المحادثات النووية

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وروسيا على التعاون الوثيق في جهود استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.جاء ذلك في اجتماع وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" في موسكو أمس الأربعاء.وقال "جونغ" في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن الجانبين اتفقا على ضرورة حل قضية كوريا الشمالية، واتفقا على التواصل والتعاون عن كثب بشأن استئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في أسرع وقت.وأضاف أنهما اتفقا أيضا على أهمية الإدارة المستقرة للوضع في المنطقة، وتبادلا الآراء حول السبل المختلفة للتعاون من أجل سرعة استئناف الحوار مع بيونغ يانغ.ومن جانبه قال "لافروف" إن الجانبين متفقان على أنه لا توجد خيارات سوى الحلول السياسية والدبلوماسية للقضايا الإقليمية.وأضاف أن على جميع الأطراف المعنية الامتناع عن الأعمال التي قد تزيد من التوتر.