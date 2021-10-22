الرئيس مون جيه إين يبدأ جولة أوربية

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سيبدأ الرئيس "مون جيه إين" جولة في أوربا اليوم الخميس، حيث يشارك في عدد من مؤتمرات القمة الدولية ويقوم بزيارة رسمية إلى المجر.وسيبدأ "مون" جولته بزيارة رسمية إلى الفاتيكان حيث يلتقي غدا الجمعة مع البابا "فرانسيس" ووزير خارجية الفاتيكان "بيترو بارولين"، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها "مون" إلى الفاتيكان، بعد زيارته الأولى في أكتوبر عام 2018. ومن المتوقع أن يناقش "مون" خلال الاجتماع إمكانية زيارة البابا إلى كوريا الشمالية، حيث أعلن البابا مرارا عن استعداده لهذه الزيارة.ومن المقرر أن يحضر الرئيس بعد ذلك قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي السبت والأحد في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن يتوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مؤتمر تغير المناخ "كوب 26". وسوف ينضم "مون" إلى زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة "غلاسكو" في أسكتلندا يومي الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع أن يعلن "مون" عن هدف كوريا الجنوبية المعدل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2018، بحلول عام 2030.وسيقوم الرئيس بعد ذلك بزيارة رسمية إلى المجر، حيث يعقد قمة مع الرئيس المجري "يانوس أدير". وسوف يزور الرئيس الكوري النصب التذكاري المقام لذكرى الضحايا الكوريين الجنوبيين لحادث غرق العبارة في "بودابست" عام 2019، كما سيعقد قمة مع قادة ما يسمى بمجموعة "فيشغراد"، التي تضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا. وسوف يعود الرئيس إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادم.