الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها في وفاة الرئيس الكوري الأسبق روه تيه أو

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعازيها لكوريا في وفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه تيه أو".وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية "نيد برايس" في بيان أصدره أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تتقدم بتعازيها إلى شعب كوريا الجنوبية في وفاة الرئيس الأسبق "روه".وجاء في البيان أن "روه" ترك "إرثا معقدا"، وقال "برايس" إن فترة ولاية "روه" تضمنت ترسيخ التقاليد الديمقراطية للبلاد، وانضمامها إلى الأمم المتحدة، وإعلان التزامها القوي بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأضاف المتحدث أنه على مدار أكثر من 70 عاما، واصل التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية السعي إلى تحقيق التزاماتهما المشتركة لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز السلام والأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها.ولم يذكر بيان الوزارة الأمريكية سلبيات حكم الرئيس الكوري الراحل والانتقادات التي تعرض لها داخل المجتمع الكوري.وقد توفي "روه" يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.