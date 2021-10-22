مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون خاص بالرقابة على كوريا الشمالية

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أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا مشروع قانون بشأن الرقابة على كوريا الشمالية، وتقديم معلومات خارجية للشعب الكوري الشمالي.وتمت تسمية هذا القاون بقانون "أوتو وارمبير" للرقابة والمراقبة على كوريا الشمالية.ويذكر أن "أوتو وارمبير" هو طالب جامعي أمريكي سُجن في كوريا الشمالية في عام 2016 وتوفي بعد 6 أيام من إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه في شهر يونيو من عام 2017.وينص القانون على أن يقوم الرئيس الأمريكي بتطوير استراتيجية خاصة بمكافحة بيئة المعلومات القمعية في كوريا الشمالية وتقديم تقرير حولها للكونغرس.كما يسمح القانون للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على الأفراد ذوي الصلة، سواء من خلال تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة أو فرض قيود على إصدار تأشيرات دخول لهم.إلى جانب هذا، سيتم بموجب القانون توفير 10 ملايين دولار سنويا للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة لمواجهة الرقابة القمعية في كوريا الشمالية.