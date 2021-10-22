إيران تتسلم مليون جرعة من لقاحات كورونا تبرعت بها كوريا

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تسلمت إيران مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تبرعت بها كوريا الجنوبية، حيث وصلت إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران في الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الأربعاء.وكان عدد من أعضاء السفارة الكورية لدى طهران والمسؤولين الحكوميين الإيرانيين في استقبال شحنة اللقاحات، حيث أعرب السفير الكوري هناك "يون كانغ هيون" عن أمله في أن يسهم هذا التبرع في كسر الجمود في العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران الناجم عن تجميد أموال إيرانية في بنوك كورية.من جانبه، تقدم نائب رئيس مكتب العلاقات الدولية بوزارة الصحة الإيرانية "جلال نايلي" بالشكر للحكومة الكورية على التبرع بلقاحات كوريا، متمنيا المزيد من التعاون بين البلدين، كما أعرب عن أمله في تعزيز التجارة الثنائية للأدوية باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الجنوبية قد تبرعت بـ1.1 مليون جرعة لفيتنام، و470 ألف جرعة لتايلاند يوم الثالث عشر من أكتوبر.