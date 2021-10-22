إقامة مراسم دفن الرئيس الأسبق روه تيه أو يوم السبت القادم

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استمرت أسرة الرئيس الكوري الأسبق "روه تيه أوه" في تلقي التعازي في إحدى القاعات في مستشفى جامعة سيول الوطنية، حيث توافد عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال والمواطنين لتقديم العزاء في وفاته.وكان من بين أوائل المتوافدين رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونغ يونغ كيل"، ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة "لي جيه ميونغ"، ورئيس الحزب الحاكم السابق "لي ناك يون"، ورئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "لي جون سوك"، والمرشحون المحتملون للحزب المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو" و"وان هي ريونغ" و"يو صنغ مين" و"يون صوك ريول"، ورئيس حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو"، والزعيم المؤقت السابق للحزب المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين"، والأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، والسفير الصيني لدى سيول "سينغ هاي مينغ".كما قدم عدد من كبار رجال الأعمال تعازيهم في وفاة الرئيس الراحل "روه"، بمن فيهم "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و"بارك يونغ مان" الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، و"تشيه تيه وان" رئيس مجموعة شركات "إس كيه".وسوف تقام مراسم دفن الرئيس الراحل "روه تيه أوه" يوم السبت القادم.