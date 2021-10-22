كوريا تنجح في تجربة تشغيل سيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع

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انتهى بنجاح العرض التوضيحي الذي نظمته وزارة الأراضي والبنية التحية والنقل الكورية أمس الأربعاء، لتشغيل سيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع على الطرق الحقيقية.وقد جرت السيارة ذاتية القيادة التي شاركت في التجربة لمسافة كيلومترين على طريق حقيقي دون مساعدة من السائق، ومع الالتزام بقواعد المرور باستخدام المعلومات التي تقلتها من المعدات المركبة في إشارات المرور وكاميرات المراقبة على الطرق، من خلال تكنولوجيا الاتصالات المتبادلة.كما كانت السيارة قادرة على أداء جميع وظائف القيادة في ظل ظروف معنية بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، بما في ذلك إبطاء سرعتها عند رصد شخص يعبر الطريق، وكذلك تغيير الحارة التي تسير فيها للإفساح لسيارة إسعاف.وقال رئيس الفريق البحثي للسيارات ذاتية القيادة في معهد بحوث سلامة السيارات "شين جيه غون" إن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تسير بأمان بفضل المعلومات التي تتلقاها حول الظروف المحيطة بها.لكنه أشار إلى أنه مازال هناك بعض المراحل التي يجب قطعها لتحقيق المستوى الخامس من تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، حيث لا يمكن للسيارات من المستوى الرابع تلقي المعلومات في الليل وفي الظروف الجوية السيئة.