إل جي تحقق مبيعات ربع سنوية تتجاوز 18 تريليون وون للمرة الأولى

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سجلت شركة "إل جي للإلكترونيات" مبيعات غير مسبوقة في الربع الثالث على خلفية الطلب القوي على أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الأخرى.وقالت الشركة الكورية أمس الخميس إن مبيعاتها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام سجلت 18.8 تريليون وون، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها المبيعات المسجلة في ربع سنوي 18 تريليون وون، وقد تم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 17.8 تريليون وون في الربع الأول من العام.ومقارنة بالعام السابق، سجلت المبيعات نموا بنسبة 22%.وقالت "إل جي" إن أرباحها التشغيلية في الربع الثالث تراجعت بحوالي 50% على أساس سنوي لتصل إلى 540.7 مليار وون، ويرجع ذلك جزئيا إلى التكاليف المتعلقة بسحب سيارات "جنرال موتورز" الكهربائية "شيفروليه بولت"، حيث كان على "إل جي" تسديد ما يصل إلى 1.9 مليار دولار لشركة "جنرال موتورز" التي اضطرت إلى سحب السيارات الكهربائية بسبب مخاطر الحريق التي تؤدي إليها البطاريات المعيبة من إنتاج شركة "إل جي لحلول الطاقة".وقد زادت مبيعات أجهزة تلفزيون "إل جي" على أساس سنوي بنسبة 13.9% لتصل إلى 4.18 تريليون وون في الربع الثالث، بينما تجاوزت إيرادات الأجهزة المنزلية الأخرى 7 ترليون وون لأول مرة حيث بلغت 7.06 تريليون وون.