الممثلة يون يوه جونغ تحصل على أعلى وسام ثقافي في كوريا الجنوبية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية منح وسام "غُم غوان" للاستحقاق الثقافي للممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار "يون يوه جونغ".وأعلنت وزارة الثقافة مع وكالة المحتوى الإبداعي الكورية يوم أمس الخميس عن قائمة تضم 29 فنانا ومنتجا سيتم تسليمهم التكريم الثقافي السنوي تقديرا لمساهماتهم للبلاد.وسوف يتم منح "يون"، وهي أول ممثلة كورية تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "ميناري"، وسام "غُم غوان"، وهو أعلى تكريم يُمنح للعاملين في مجال الفنون والثقافة.وسيمنح وسام "أون غوان" للاستحقاق الثقافي، وهو ثاني أعلى وسام، للمغني وكاتب الأغاني الشعبية "لي جانغ هي" والمخرج السينمائي "لي تشان يون"، بينما سيُمنح ثالث أعلى وسام، وهو وسام "بو غوان"، للممثليْن "سونغ جيه هو" و"بارك إن هوان"، وكاتب السيناريو الدرامي "نوه هي كيونغ".وسيحصل آخرون ، بمن فيهم الممثل جونغ أو سونغ والمغني لي جوك، على جوائز رئاسية وثقافية أخرى.