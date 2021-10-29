مخابرات كوريا الجنوبية تنفي شائعات وجود بديل يشبه الزعيم الكوري الشمالي

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قالت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي خفض وزنه بحوالي 20 كيلوغراما، لكن لا يبدو عليه أي مشاكل صحية معينة.ووفقا للنائبين "كيم بيونغ كي" من الحزب الديمقراطي الحاكم و"ها تيه كيونغ" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، فقد أدلت الوكالة بتحليلها حول صحة "كيم" خلال جلسة مغلقة للجنة المخابرات في البرلمان أمس الخميس.وقال النائبان إن الوكالة نفت بشدة شائعات استخدام كوريا الشمالية لبديل يشبه "كيم" في الظهور العلني الأخير له، وأضافت أن تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوكالة إنها حللت ما يتعلق بصحة الزعيم الكوري الشمالي باستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات العلمية والتكنولوجية الأخرى.كما أشارت الوكالة إلى أن "كيم" ظهر في أنشطة علنية في 70 يوما خلال هذا العام حتى الآن، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.