ترشيح فرقة بي تي إس لجوائز الموسيقى الأمريكية 2021 في ثلاث فئات

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تم ترشيح فرقة "بي تي إس" في عدة فئات في جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021، وهي واحدة من أكبر عروض الجوائز الموسيقية في الولايات المتحدة.وقالت وكالة "رويترز" أمس الخميس إن فرقة "بي تي إس" مع أغنية "باتر" تم ترشيحها في ثلاث فئات، وهي فنان العام، وأفضل فرقة بوب، وأفضل أغنية بوب.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح "بي تي إس" لجائزة فنان العام.وقالت وسائل إعلام أجنبية إن الفرقة حققت إنجازا تاريخيا لكونها أول فنان أو فرقة آسيوية تحصل على الترشيح.وسوف تتنافس فرقة "بي تي إس" على الجائزة الكبرى أمام "أريانا غراندي" و"دريك" و"أوليفيا رودريجو" و"تايلور سويفت" و"ذا ويكند".وتعد هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تتلقى فيها "بي تي إس" ترشيحات لجوائز الموسيقى الأمريكية.