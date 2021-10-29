تحسن معنويات الشركات الكورية في شهر أكتوبر

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تحسنت معنويات الشركات الكورية في شهر أكتوبر الجاري، حيث استقر وضع جائحة كورونا وسط ارتفاع معدل التطعيمات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 86 نقطة في شهر أكتوبر، بزيادة قدرها نقطتان عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وظلت قيمة المؤشر للشركات المصنعة دون تغيير عن الشهر السابق عند 90 نقطة.ولكن قفزت قيمة المؤشر للشركات والأعمال غير المصنعة، وهي فئة تشمل المطاعم ومتاجر الجملة وشركات البيع بالتجزئة، بمقدار 5 نقاط على أساس شهري لتسجل 84 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018.وأوضح مسؤول في البنك المركزي أن قطاع التصنيع بوجه عام لا يزال متأثرًا بقضايا التوريد، في حين أدى الانخفاض الأخير في عدد الإصابات بكورونا وارتفاع معدل التطعيم إلى تعزيز معنويات الأعمال في قطاع الخدمات.وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر توقعات الأعمال للشركات المحلية لشهر نوفمبر 86 نقطة أيضا.