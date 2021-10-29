كوريا الشمالية تعاني من نقص حاد في الغذاء

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أفادت وكالة المخابرات أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمر جميع المواطنين والجيش بدعم الزراعة، وسط النقص الحاد في الغذاء.وقدمت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية هذا التقييم أمس الخميس في جلسة تدقيق برلماني مغلقة.وبعد انتهاء الجلسة، نقل النائبان "كيم بيونغ كي" و"ها تيه كيونغ" عن وكالة المخابرات قولها إن الزعيم الكوري الشمالي قال إنه "يشعر كما لو أنه يمشي على جليد رقيق" بسبب الوضع الاقتصادي، كما أمر "كل من يجد ما يأكله" بالذهاب لمساعدة القرى الريفية.وقال النائب "ها" إن حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين انخفض إلى 185 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل ثلث مستوى نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف أن البنك المركزي في كوريا الشمالية يواجه صعوبات في طباعة النقود بسبب تعليق استيراد الورق والحبر الخاص بالنقود، واضطر إلى إصدار عملة مؤقتة.كما قالت الوكالة إن نقص الأدوية والإمدادات الأساسية أدى إلى انتشار الأمراض المعدية مثل حمى التيفويد.