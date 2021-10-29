انتعاش الناتج الصناعي والاستهلاك في كوريا خلال شهر سبتمبر

Photo : YONHAP News

انتعش الإنتاج الصناعي والاستهلاك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في سبتمبر، بفضل النمو في قطاع الخدمات وسط ارتفاع معدل التطعيم.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام لكوريا الجنوبية سجل 113.1 نقطة في سبتمبر، بزيادة 1.3% عن الشهر السابق.وبذلك سجل الإنتاج الصناعي نموا بعد انخفاضه لشهرين.ويُعزى ذلك الانتعاش إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع الخدمات، الذي سجل نموا بنسبة 1.3% على أساس شهري.وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر، ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي، وانخفض الإنتاج في قطاع التصنيع بمقدار 0.9% بسبب النقص العالمي في الرقائق.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 2.5% على أساس شهري في سبتمبر، وهي أكبر زيادة منذ مارس.وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 1% على أساس شهري، ليسجل انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.