بدء المرحلة الأولى من نظام التعايش مع كورونا في كوريا الأسبوع القادم

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قررت الحكومة بدء العمل بالمرحلة الأولى من الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد للتعايش مع كورونا اعتبارا من الأسبوع القادم، مما سيؤدي إلى تخفيف القيود على التجمعات الخاصة وتخفيف إجراءات الحجر الصحي.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن تلك الخطة اليوم الجمعة في تصريحاته الافتتاحية في اجتماع حكومي في "أولسان".وابتداء من يوم الاثنين، سيمكن لما يصل إلى عشرة أشخاص التجمع لعقد اجتماعات خاصة في سيول وإنتشون ومقاطعة "كيونغ كي" المحيطة بسيول، بغض النظر عن حصولهم على التطعيم. وفي خارج منطقة العاصمة، يمكن أن يتجمع ما يصل إلى 12 شخصا.ونظرا لأن المطاعم والمقاهي عرضة لانتشار الفيروس، فسوف يتم السماح بتجمع ما يصل إلى أربعة أشخاص فقط غير حاصلين على التطعيم.وسوف تطبق الحكومة نظاما لدخول المرافق الترفيهية المعرضة لخطر انتشار العدوى والصالات الرياضية الداخلية، سيُطلب بموجبه من الزوار تقديم شهادة التطعيم أو نتائج الاختبار السلبية عند الدخول.وتخطط الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى لمدة أربعة أسابيع، ثم تقوم بإجراء تقييم شامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.