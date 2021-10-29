رئيس الوزراء الكوري يلتقي برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

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التقى رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقر غباش" حيث تبادل الآراء معه حول التعاون في التعامل مع جائحة كورونا والتعاون الفعلي في الطاقة والبنية التحتية.وخلال اللقاء الذي جرى في مكتب سيول الحكومي بعد ظهر أمس، تقدم رئيس الوزراء الكوري بالتهنئة على مرور 50 عاما على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن الدولتين ظلتا توسعان وتطوران علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة من خلال التعاون في الحجر الصحي والتبادلات رفيعة المستوى وغيرها رغم تداعيات جائحة كورونا، ودعا إلى تعزيز وتثبيت التعاون الفعلي بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والبنية التحتية.وبالإضافة إلى ذلك، طلب من رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي إيلاء الاهتمام والدعم لإتاحة فرص للشركات الكورية للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإماراتية من خلال المشاركة في مشروع إنشاء شبكة نقل الكهرباء تحت سطح البحر في أبوظبي، ومشروع "البروج 4" للبتروكيماويات وغيرهما.من جانبه، قال رئيس المجلس الإماراتي إن علاقات الدول مثل العلاقات الإنسانية تتضح صورتها الحقيقية خلال الأزمات، معربا عن شكر الإمارات لكوريا على تقديم مواد الحجر الصحي في بداية تفشي جائحة كورونا، كما أعرب عن تفهمه لاحترازات الحجر الصحي التي تتخذها الحكومة الكورية لمقاومة العدوى، إلا أنه أعرب أيضا عن الأمل في تسهيل إجراءات الدخول على الإماراتيين الراغبين في زيارة كوريا من أجل تلقي التشخيص والعلاج.تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يعادل البرلمان الكوري، وتعد زيارة رئيس المجلس الإماراتي إلى كوريا الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980.