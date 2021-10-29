الحكومة الكورية تضع في الحسبان مبدأ الصين الواحدة

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بعد أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم مشاركة تايوان في المنظمة الدولية، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستضع في اعتبارها مبدأ "الصين الواحدة" وقواعد المنظمات الدولية وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم لعدد من المراسلين.وردا على سؤال حول موقف الحكومة الكورية من دعوة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى دعم تايوان للمشاركة في الأمم المتحدة، أجاب بأن الحكومة الكورية ظلت تتعامل مع الشؤون ذات الصلة مع التمسك باحترام مبدأ "الصين الواحدة"، وقواعد المنظمات الدولية وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.وكان الوزير الأمريكي قد أصدر بيانا يوم 26 من هذا الشهر انتقد فيه عدم تمكن تايوان من المشاركة في المنظمات الدولية وفقا لسياسة الحكومة الصينية التي لا تعترف بتايوان كدولة مستقلة.وقال إن مشاركة تايوان في نظام الأمم المتحدة ليست مسألة سياسية بل مسألة واقعية، مشيرا إلى أن إبعاد تايوان يضر بالأعمال المهمة للأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة التي تستطيع الاستفادة كثيرا من مساهمة تايوان.وردا على ذلك رفض الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "جاو ري جين" هذه التصريحات بقوة، قائلا إنه طلب إجراء مفاوضات صارمة.