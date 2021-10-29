سفراء كوريا و13 دولة يجرون حوارا مشتركا مع القائم بأعمال وزير خارجية طالبان

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التقى سفراء 14 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بالقائم بأعمال وزير خارجية نظام طالبان، من أجل تسليمه مطالب المجتمع الدولي.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس بأن السفير الكوري لدى أفغانستان "تشيه تيه هو" وغيره من سفراء ونواب سفراء 13 دولة، قد التقوا بالقائم بأعمال وزير خارجية طالبان "أمير خان موتاكي" في أحد المطلعم بالعاصمة القطرية "الدوحة"، مساء أول من أمس الأربعاء.وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف لوسائل الإعلام عن لقاء بين مسؤولين كوريين وأفغان.وشارك في الحوار الذي استمر حوالي ساعة وربع، سفراء كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وفينلندا والاتحاد الأوربي وقطر، لدى أفغانستان، والذين كانوا قد غادروا كابول ويقيمون حاليا في الدوحة.وقال المسؤول الكوري إن السفراء المشاركين نقلوا بشكل مشترك مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك تأمين حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وضمان مغادرة أفغانستان بأمان، وتأسيس حكومة شاملة، ومنع الإرهاب، وحماية أعمال المساعدة الإنسانية.ومن جانبه طلب المسؤول الأفغاني منهم الاعتراف بحكومة طالبان ورفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء تجميد الحسابات في الخارج.وأوضح المسؤول الكوري أن الاجتماع لم يتطرق إلى متابعة الحوار أو إجرائه بشكل منتظم.وبالإضافة إلى ذلك قال إن الحكومة الكورية مستعدة للعمل مع حكومة جديدة في أفغانستان إذا التزمت بالقواعد الدولية واحترمت حقوق الإنسان الأساسية وعدم توفير ملاجئ للإرهابيين.