جميع الطلاب الكوريين يحضرون دروسهم مباشرة بدءا من 22 نوفمبر

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تقرر أن يحضر الطلاب في جميع المراحل الدارسية الكورية، دون الجامعات، دروسهم بشكل مباشر في المدارس بدءا من يوم 22 من شهر نوفمبر القادم، أي بعد إجراء امتحان دخول الجامعات لعام 2022، وبالتوازي مع إجراءات استعادة الحياة الطبيعية اليومية على مراحل.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم الكورية "ريو اون هيه" أعلنت فيه أيضا عن خطة استعادة الحياة اليومية على مراحل في مجال التعليم.ووفقا للخطة، من المقرر أن يعود جميع التلاميذ في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع أنحاء البلاد إلى مدارسهم اعتبارا من يوم 22 من نوفمبر بعد اختبار امتحان دخول الجامعات، حيث تقرر أن يتم تخفيف نظام التباعد الاجتماعي القائم فيما يتعلق بعودة الطلاب إلى مدارسهم بحيث يمكن لجميع الطلاب الذهاب إلى مدارسهم في مختلف أنحاء البلاد.ولكن حسب ظروف المناطق، يمكن تخفيض عدد الطلاب الذين يحضرون الفصول المدرسية إلى ثلاثة أرباع عددهم فيما بين الصف الثالث إلى السادس في المدارس الابتدائية، وإلى ثلثي عدد الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية.وسوف يتم تخصيص ثلاثة أسابيع قبل حضور جميع الطلاب كفترة تحضيرية للعودة إلى الحياة المدرسية الطبيعية، حيث سيتم فحص نظام الحجر الصحي في المدارس إلى جانب تعديل جدول أعمال التدريس استعدادا لذلك.أما الجامعات فمن المتوقع أن تقوم بتوسيع الأنشطة خارج الشبكة، مع الحفاظ على جدول أعمالها القائم خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي، بحيث يتم إلقاء المحاضرات بشكل مباشر تماما بدءا من الفصل الدراسي الأول من العام القادم.