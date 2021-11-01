بدء تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما اليوم الاثنين

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ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ضد فيروس كورونا، بالتوازي مع بدء المرحلة الأولى من الخطة الجديدة للعودة إلى الحياة الطبيعية.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم أمس الأحد، سيحصل المراهقون في تلك الفئة العمرية على لقاح فايزر بدءا من اليوم وحتى يوم 27 نوفمبر.وقالت السلطات الصحية إنه حتى يوم السبت، قام أكثر من 493 ألف مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، أي حوالي 26,4% في هذه الفئة العمرية، بالتسجيل لتلقي التطعيم.وسوف تبدأ كوريا أيضا في إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة، بمن في ذلك مرضى اللوكيميا وفيروس نقص المناعة البشرية، أو أولئك الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء. وسوف يتم إعطاء جرعات معززة لهؤلاء الأشخاص الذين أكملوا جرعاتهم الأولية قبل شهرين على الأقل.