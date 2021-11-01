آن تشول سو يعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة للمرة الثالثة

Photo : KBS News

من المنتظر أن يعلن رئيس حزب الشعب المعارض الصغير، "آن تشول سو"، اليوم الاثنين، عن محاولته الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام القادم.وقال الحزب أمس الأحد إن "آن" سيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان.وسوف تكون هذه ثالث مرة يترشح فيها للرئاسة بعد ترشحه في عامي 2012 و2017. وفي عام 2012، ترشح "آن" للرئاسة كمستقل، لكنه انسحب من السباق قبل الانتخابات، مقدما دعمه بذلك لـ"مون جيه إين"، مرشح الحزب الديمقراطي المعارض آنذاك.وفي عام 2017، ترشح "آن" عن حزب الشعب، واحتل المركز الثالث بالحصول على 21,41% من الأصوات.