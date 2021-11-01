وزير التوحيد يلتقي برئيس برنامج الأغذية العالمي لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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التقى وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" برئيس برنامج الغذاء العالمي ومسؤول كبير بالفاتيكان، في إيطاليا، حيث ناقش مع كل منهما سبل التعاون بشأن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية.ووفقا لوزارة التوحيد أمس الأحد، عقد الوزير "لي" اجتماعيْن مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيسلي"، والكاردينال "بيتر كودو أبياه تركسون" يوم الجمعة الماضي، في روما.وخلال اجتماعه مع رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، قدم الوزير "لي" تقييما عن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية وسط وباء كورونا، وناقش التعاون المحتمل بشأن المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية. ودعا الوزير "لي" برنامج الأغذية العالمي إلى لعب دور قيادي في الجهود المبذولة لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الكوريون الشماليون. ومن جانبه تعهد "بيسلي" بتعاون وكالته.وفي الاجتماع مع الكاردينال "تركسون"، الذي يعد أول مسؤول في الفاتيكان لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة، ناقش الوزير "لي" دور الفاتيكان في جهود إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية. واتفق الجانبان على السعي بنشاط لدعم دور الفاتيكان في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق إعادة التوحيد السلمي للكوريتين.