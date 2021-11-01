كوريا تبدأ الانتقال إلى نظام التعايش مع كورونا

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بدأت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين المرحلة الأولى من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي ضمن الانتقال التدريجي إلى تطبيع الحياة اليومية ونظام التعايش مع وباء كورونا. ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الاثنين، بدأت الحكومة المرحلة الأولى من الانتقال المكون من ثلاث مراحل نحو "التعايش مع كورونا"، اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين. وبموجب الخطة، سيمكن لما يصل إلى عشرة أشخاص الاجتماع لعقد اجتماعات خاصة في منطقة العاصمة الكبرى التي تشمل سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي، بغض النظر عن التطعيم. وفي المناطق خارج العاصمة، سيمكن أن يتجمع ما يصل إلى 12 شخصا. أما في المطاعم والمقاهي، المعرضة لانتشار الفيروس، فسوف يُسمح فقط لما يصل إلى أربعة أشخاص غير مطعمين بالتجمع. وسوف يتم السماح للمطاعم والمقاهي ومعظم المرافق متعددة الاستخدامات بالعمل دون سقف زمني، بينما سيتم السماح لمرافق الترفيه الليلية ذات المخاطر العالية لانتقال الفيروس بالعمل حتى منتصف الليل. وسوف تطبق الحكومة نظام للدخول بناء على التطعيم ضد فيروس كورونا في المرافق الترفيهية المعرضة للفيروس وغرف الغناء والحمامات العامة والصالات الرياضية الداخلية والكازينوهات، حيث سيُطلب من الزوار تقديم شهادة التطعيم أو نتائج اختبار سلبية للدخول. وسوف يكون ذلك مطلوبا أيضا في الأماكن المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى مثل المستشفيات والعيادات ودور رعاية المسنين. وتخطط الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى لمدة أربعة أسابيع وإجراء تقييم شامل لمدة أسبوعين قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.