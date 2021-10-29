افتتاح مهرجان كوريا للتسوق لعام 2021 بمشاركة 2053 شركة

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افتتح اليوم الاثنين مهرجان كوريا للتسوق لعام 2021، وهو أكبر حدث للتسوق في كوريا الجنوبية، برعاية من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، وسوف يستمر حتى يوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري.وتشارك في المهرجان هذا العام 2053 شركة، بما في ذلك 1179 شركة مصنعة للأجهزة الإلكترونية المنزلية والسيارات والهواتف الذكية والملابس ومستحضرات التجميل والأثاث.وخلال المهرجان، ستبيع الشركات المشاركة منتجاتها بأسعار مخفضة، حيث تقدم شركات الأجهزة الإلكترونية المنزلية، مثل "سام سونغ" و"إل جي"، خصومات على أجهزة التلفزيون والثلاجة والغسالة بنسبة تصل إلى 40%.أما شركات الأثاث فسوف تقدم خصما على منتجاتها بنسبة تصل إلى 50%، فيما ستبلغ نسبة الخصم الذي تقدمه شركات مستحضرات التجميل 60%.وقد حضر حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الأحد رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "مون صنغ أوك" وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين.