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السياسية

مون يحث مجموعة العشرين على تقديم المزيد من المساهمات لمواجهة تغير المناخ

Write: 2021-11-01 10:33:14

مون يحث مجموعة العشرين على تقديم المزيد من المساهمات لمواجهة تغير المناخ

Photo : YONHAP News

حث الرئيس الكوري "مون جيه إين" مجموعة العشرين على تقديم المزيد من المساهمات لمواجهة تغير المناخ وتقديم المساعدة في هذا الصدد إلى الدول النامية.
ووجه الرئيس مون هذه الدعوة أمس الأحد خلال تصريحات لقمة مجموعة العشرين في مركز "لا نوفولا" للمؤتمرات في روما، حيث قال إن المجتمع الدولي يمكنه تحقيق التضامن والتعاون وتحقيق هدف التنمية المستدامة إذا تم تقليص الفجوات والاختلافات بين الشعوب والدول.
ويبدو أن مون قد حث على سد الفجوات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، التي تنقسم حول كيفية مواجهة تغير المناخ.
ويذكر أن الدول المتقدمة تدعو الدول النامية إلى اتخاذ خطوات أكثر نشاطا، بينما تجادل الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، بأنه من المهم الالتزام بأهداف الحد من غازات الاحتباس الحراري الحالية ومساعدة الدول الفقيرة المعرضة لتغير المناخ.
كما قال الرئيس مون إن كوريا الجنوبية ستواصل زيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية للدول النامية، مع تعزيز التعاون مع الدول النامية للتحول الرقمي والتحول الأخضر.

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