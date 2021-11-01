ميركل تتعهد بمواصلة دعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

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طلب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" من المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها "أنجيلا ميركل" مواصلة الاهتمام والدعم لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين البلدين.ووجه الرئيس مون هذه الدعوة أمس الأحد خلال قمته مع ميركل على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.ويذكر أن ميركل يتتنحى عن السلطة الشهر القادم بعد 16 عاما في السلطة، وذلك بسبب خسارة حزبها في الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر الماضي.وفي القمة مع المستشارة الألمانية، قال مون إن العلاقات بين البلدين قد تطورت بقوة منذ عام 2005 عندما تولت ميركل السلطة، وأعرب عن امتنانه لجهودها لتحسين العلاقات الثنائية، كما طلب مون من ميركل الاستمرار في القيام بدور مهم بعد أن تتنحى عن السلطة في حل مختلف القضايا العالمية بما في ذلك تغير المناخ واللاجئين والأمراض المعدية.ومن جانبها قالت ميركل إنها ستواصل دعم الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.