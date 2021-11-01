وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يناقشان إعلان إنهاء الحرب

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في إيطاليا يوم أمس الأحد لمناقشة قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" قد التقى مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين" على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، واستمرت المحادثات بينهما لمدة ساعة تقريبا.وتبادل الوزيران الآراء حول علاقات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، وسبل التعامل مع جائحة كورونا. وقالت الوزارة إن "جونغ" و"بلينكين" اتفقا على الحاجة إلى إدارة الوضع في شبه الجزيرة بشكل مستقر، وأجريا مناقشات جادة حول سبل استئناف عملية السلام، بما في ذلك إعلان إنهاء الحرب.وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا أيضا على أن التحالف بين البلدين يتطور إلى "تحالف عالمي شامل" لمعالجة القضايا العالمية، مثل سلاسل توريد الرقائق وجائحة كورونا، بما يتجاوز التعاون الإقليمي.كما أشارت الوزارة إلى أن الوزيرين الكوري والأمريكي أشادا بالاتصالات النشطة الأخيرة بين البلدين على مختلف المستويات، واتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق الوثيقين.