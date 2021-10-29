البيان الختامي لمجموعة الـ20 لم يحدد تاريخا لتحقيق الحياد الكربوني

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أصدر قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بيانا مشتركا في ختام قمتهم التي عقودها في العاصمة الإيطالية روما، واتفقوا فيه على الانتهاء من تطعيم 40% من عدد سكان العالم بلقاحات كورونا في غضون هذا العام، و70% منهم حتى منتصف العام القادم.كما اتفقوا على بذل الجهود لحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية، حيث تجاوزت الأهداف الواردة في البيان الختامي بقليل ما جاء في اتفاق باريس الذي أبرم في عام 2015.وقال رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراغي" إن أبرز الإنجازات التي تم إحرازها في قمة العشرين هي التوصل إلى اتفاق على حصر الاحترار المناخي بـ 1.5 درجة مئوية.لكن البيان الختامي لم يحدد تاريخا واضحا لتحقيق الحياد الكربوني، وقد اكتفت مجموعة العشرين بذكر "منتصف القرن" الحادي والعشرين.كما لم يحدد البيان تاريخا للتخلص التدريجي الكامل من الفحم أو الوقود الأحفوري بسبب المعارضة الشديدة من قبل الصين والهند والدول الناشئة الأخرى التي تعتمد كثيرا على الفحم لإنتاج الكهرباء.ويرى المراقبون أنه سيكون من الصعب أن تحقق قمة غلاسكو المخصصة للمناخ، التي بدأت أمس الأحد، نتائج جيدة بشأن الحياد الكربوني.وقد تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في قمة مجموعة العشرين أمس الأحد بأن تعزز كوريا الجنوبية دعمها للدول النامية، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية تخطط لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% حتى عام 2030.ويشارك الرئيس "مون" اليوم في قمة غلاسكو الخاصة للمناخ في اسكتلندا.