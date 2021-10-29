عدد الموظفين غير المنتظمين ذوي الشهادات الأكاديمية العالية يسجل أعلى مستوياته

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد الموظفين غير المنتظمين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس أو أعلى، مليونين و841 ألفا في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأت الهيئة في تجميع البيانات ذات الصلة عام 2003.وأشار التقرير إلى أن حصة الحاصلين على شهادات أكاديمية عالية من بين إجمالي عدد الموظفين غير المنتظمين قد بلغت 35.2% في أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت حصة المرأة من إجمالي عدد الموظفين غير المنتظمين الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو أعلى 56.7%.كما أشار التقرير إلى أن عدد الموظفين غير المنتظمين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر بلغ مليونين و430 ألفا في أكتوبر، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 125 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي عدد الموظفين غير المنتظمين.