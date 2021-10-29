عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا يتجاوز 200 ألف

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تجاوز إجمالي عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية 200 ألف، بعد أن كان قد بلغ 56 ألفا في نهاية عام 2018.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الاثنين إن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في شهر سبتمبر الماضي بلغ 2478 سيارة، وأن عدد السيارات الكهربائية في الربع الثالث من هذا العام شهد زيادة بمقدار 136 ألف سيارة مقارنة بالربع الثاني.وأضافت الوزارة أن عدد السيارات المسجلة في الربع الثالث من هذا العام بلغ 407 آلاف سيارة، بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، بسبب النقص في توريد أشباه الموصلات.أما عدد السيارات الصديقة للبيئة في الربع الثالث من هذا العام، بما في ذلك الكهربائية والهيدروجينية والهجينة، فقد سجل زيادة بمقدار 90 ألف سيارة مقارنة بالربع الثاني، ليصل إجمالي عددها إلى مليون و63 ألف سيارة.