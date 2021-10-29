سيول وواشنطن تطلقان اليوم تدريبات جوية مشتركة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين إجراء تدريبات جوية مشتركة على نطاق مصغر لتحل محل تدريبات "فيجيلاند إيس" كبيرة الحجم، والتي كان من المعتاد إجراؤها في شهر ديسمبر من كل عام.ووفقا لمصادر عسكرية، سيجري البلدان تدريبات مغلقة تسمى "فعالية تدريب الطيران المشترك" حتى يوم الجمعة القادم.وأوضحت المصادر أن ما يقرب 100 طائرة مقاتلة من كل من البلدين سوف تشارك في هذه التدريبات، بما في ذلك المقاتلات الكورية من طراز "إف - 15 كيه" و"كيه إف - 16"، والمقاتلات الأمريكية من طراز "إف - 16".وقد انتقد بعض المراقبين سيول وواشنطن بسبب الإفراط في مراعاة الحالة المزاجية لكوريا الشمالية من خلال تقليص التدريبات وأدائها بطريقة مغلقة.