الرئيس الكوري مون يصل لبريطانيا لحضور قمة المناخ

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الاثنين إلى غلاسكو بإسكتلاندا قادما من روما لحضور الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.وسيلقى الرئيس "مون" كلمة في المؤتمر، يتحدث فيها عن السياسات التي ستنتهجها كوريا الجنوبية للحياد الكربوني، بما في ذلك الهدف من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وكانت الحكومة الكورية قد أقرت هدفها لتقليل 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بعام 2018، حتى عام 2030.وفي قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أمس الأحد في روما، اتفق الزعماء المشاركون على حصر الاحترار المناخي بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستوياته ما قبل العصر الصناعي.لكن البيان الختامي لهذه القمة لم يحدد تاريخا واضحا لتحقيق الحياد الكربوني، وقد اكتفت مجموعة العشرين بذكر "منتصف القرن" الحادي والعشرين.كما لم يحدد البيان تاريخا للتخلص التدريجي الكامل من الفحم أو الوقود الأحفوري بسبب المعارضة الشديدة من قبل الصين والهند والدول الناشئة الأخرى التي تعتمد كثيرا على الفحم لإنتاج الكهرباء.ويرى المراقبون أنه سيكون من الصعب أن تحقق قمة غلاسكو المخصصة للمناخ، التي بدأت أمس الأحد، نتائج جيدة بشأن الحياد الكربوني.