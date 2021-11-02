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بدء تطعيم الأطفال الكوريين بين 12 و15 عاما

Write: 2021-11-02 09:58:07

بدء تطعيم الأطفال الكوريين بين 12 و15 عاما

Photo : YONHAP News

بدأت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عملية تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، أمس الاثنين، من الذين قاموا بالحجز مسبقا من أجل تلقي التطعيم.
وسوف تتلقى هذه الفئة العمرية التي تشمل التلاميذ من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف التاسع، لقاح فايزر.
كما بدأ أمس أيضا تطعيم المواطنين البالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بجرعات معززة. ويشمل الأشخاص المؤهلون مرضى اللوكيميا الحادة أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء.
ويمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة، كما يمكن أيضا للذين تلقوا لقاح يانسن، الحصول على جرعات معززة بعد شهرين من آخر تطعيم تلقوه، في استثناء من قاعدة الستة أشهر.






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