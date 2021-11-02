بوسان تتنافس مع 4 مدن أخرى لاستضافة إكسبو 2030

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تستعد كوريا الجنوبية للتنافس ضد روسيا وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية في محاولتها لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.ووفقا لمسؤولين يعملون على استضافة المعرض في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، فقد تم إغلاق باب التقدم بطلبات استضافة المعرض الدولي يوم الجمعة، وانحصرت المنافسة على خمس مدن، هي: بوسان وموسكو وروما وأوديسا والرياض.وبعد تحديد المدن المتنافسة، أكدت لجنة السعي لاستضافة المعرض في بوسان على تصميمها على بذل المزيد من الجهد، بما في ذلك تنظيم عرض الشهر القادم في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض.وسوف تقدم المدن المرشحة ثلاثة إلى أربعة عروض قبل اختيار المدينة الفائزة والإعلان عنها في يونيو 2023.