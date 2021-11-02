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الاقتصادية

بوسان تتنافس مع 4 مدن أخرى لاستضافة إكسبو 2030

Write: 2021-11-02 09:58:46

بوسان تتنافس مع 4 مدن أخرى لاستضافة إكسبو 2030

Photo : YONHAP News

تستعد كوريا الجنوبية للتنافس ضد روسيا وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية في محاولتها لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.
ووفقا لمسؤولين يعملون على استضافة المعرض في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، فقد تم إغلاق باب التقدم بطلبات استضافة المعرض الدولي يوم الجمعة، وانحصرت المنافسة على خمس مدن، هي: بوسان وموسكو وروما وأوديسا والرياض.
وبعد تحديد المدن المتنافسة، أكدت لجنة السعي لاستضافة المعرض في بوسان على تصميمها على بذل المزيد من الجهد، بما في ذلك تنظيم عرض الشهر القادم في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض.
وسوف تقدم المدن المرشحة ثلاثة إلى أربعة عروض قبل اختيار المدينة الفائزة والإعلان عنها في يونيو 2023.
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