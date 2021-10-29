مون يعلن أهداف كوريا للحد من غازات الاحتباس الحراري في قمة المناخ

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أعلن الرئيس مون جيه إين رسميا أن كوريا الجنوبية ستخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمائة عن مستويات 2018 بحلول عام 2030.وجاء تعهد مون في خطابه الرئيسي في قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، أمس الاثنين.وقال مون إن ذلك الهدف، الذي يعد ارتفاعا حادا بنسبة 14 في المائة عن الهدف السابق، يمثل مهمة صعبة للغاية تتطلب تخفيضا جذريا في فترة زمنية قصيرة جدا. وأضاف الرئيس أن كوريا الجنوبية أقرت أيضا هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.كما أعلن مون أن كوريا الجنوبية ستنضم إلى تعهد الميثان العالمي، وهو اتفاق عالمي لتخفيض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030. وأوضح الرئيس أن انضمام كوريا الجنوبية إلى التعهد العالمي بشأن الميثان يأتي بالتوازي مع القيام بدور قيادي في جهود استعادة الغابات والاستجابة لتغير المناخ وتقليل غازات الاحتباس الحراري في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون في مجال الغابات بين الكوريتين.كما تعهد مون بأن تستكمل كوريا الجنوبية عملية التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2050.