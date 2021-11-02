سيول وواشنطن تجريان محادثات لكبار المسؤولين حول كوريا الشمالية

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عقد عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل لمناقشة سبل التعامل مع قضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وقالت وزارتا الخارجية الكورية والأمريكية إن "ريم كاب سو" مدير إدارة نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية الكورية، قد أجرى محادثات مع نائب الممثل الخاص الأمريكي لكوريا الشمالية "جونغ باك"، في واشنطن، أمس الاثنين.وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية وآفاق التعاون الإنساني وإمكانية الحوار مع بيونغ يانغ.وقد حضر الاجتماع مسؤولون من المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي ووزارة التوحيد.وقالت وزارة الخارجية إن الاجتماع أظهر الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتحقيق هدفهما المتمثل في نزع السلاح النووي بالكامل وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وجاء هذا الاجتماع بعد أن أجرى كبار المبعوثين النوويين من البلدين محادثات هاتفية يوم الجمعة لمناقشة اقتراح سيول لإعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية وقضايا أخرى تتعلق بكوريا الشمالية.