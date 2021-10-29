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السياسية

مون يقوم بزيارة رسمية إلى المجر بعد مؤتمر المناخ العالمي

Write: 2021-11-02 10:42:01Update: 2021-11-02 11:16:44

مون يقوم بزيارة رسمية إلى المجر بعد مؤتمر المناخ العالمي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يختتم الرئيس الكوري "مون جيه إين" زيارته إلى بريطانيا ويزور المجر اليوم الثلاثاء في المحطة الأخيرة من جولته الأوربية.

وسوف يزور مون لأول مرة نصبا تذكاريا أقيم تكريما للضحايا الكوريين الجنوبيين الذين قتلوا في حادث غرق عبارة في عام 2019 في العاصمة المجرية بودابست.

وخلال زيارته الرسمية، سيعقد الرئيس محادثات قمة مع الرئيس المجري "يانوس أدير"، كما سيعقد قمة مع قادة ما يسمى بمجموعة "فيسغراد"، التي تضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، والتي تعد ثاني أكبر سوق في أوربا.

وسوف يعود الرئيس مون بعد ذلك إلى بلاده يوم الجمعة بعد جولته التي استغرقت تسعة أيام، والتي شملت كلا من إيطاليا وبريطانيا والمجر.
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