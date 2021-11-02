حالات كورونا اليومية في كوريا تقل عن ألفيْن لليوم الثاني

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 1600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، الذي كان أول يوم من المرحلة الأولى نحو الانتقال التدريجي إلى نظام "التعايش مع كورونا".وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة 1589 شخصا طوال يوم أمس الاثنين، مما رفع المجموع التراكمي للإصابات في البلاد إلى 367 ألفا و974 إصابة.وانخفضت الحصيلة اليومية بما يقرب من 100 عن اليوم السابق لتظل أقل من ألفين لليوم الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، حذرت السلطات الصحية من احتمال عودة ظهور العدوى مع تخفيف إجراءات التباعد والقيود بدءا من يوم أمس الاثنين. ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك ألف و578 إصابة محلية المصدر، وإحدى عشرة إصابة بين الوافدين من خارج البلاد.وتم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى2874، وبلغ معدل الوفيات 0,78%، في حين ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار أربعة عن اليوم السابق، ليصل إلى 347.