مون يتعهد بمساعدة الدول النامية في التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية ستساعد الدول النامية على التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.وصرح الرئيس بذلك يوم أمس الاثنين خلال جلسة "العمل والتضامن" في المؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ، الذي عقد في مدينة غلاسكو في اسكتلندا. وقال مون إن كوريا الجنوبية تطورت لتصبح دولة متقدمة بعدما كانت دولة نامية، وأنها سوف تساهم بنشاط في تحقيق اتفاق متوازن بين الدول النامية والمتقدمة بشأن تغير المناخ.وتعهد بأن تزيد كوريا الجنوبية من مساعداتها الإنمائية الرسمية للمناخ والمشروعات الخضراء، كما ستواصل المساعدة من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص مع"بي 4 جي"، أو "المشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030".كما قال الرئيس إن كوريا الجنوبية ستوسع التعاون في مجال التكنولوجيا الخضراء من خلال مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، التي تعد الذراع التشغيلي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن آلية تكنولوجيا تغير المناخ.